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РИА Новости

Путин принял участие в церемонии ввода в строй нового подразделения ММК

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск
Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МАГНИТОГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в церемонии ввода в строй агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.
Новая агломерационная фабрика является усовершенствованным предприятием по производству доменного сырья. Здесь будет производиться охлажденный, стабилизированный по фракционному составу агломерат с планируемым железом до 58% и долей тонких концентратов в агломерационной шихте около 90%.
Новая аглофабрика, по прогнозам компании, выйдет на проектную мощность к концу нынешнего года.
Путин побывал на главном посту управления производством, откуда и наблюдал за запуском второй агломашины.
"Да, давайте", - сказал он в ответ на просьбу сотрудника предприятия разрешить дать старт работе агломашины.
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Глава государства поздравил собравшихся с успешным запуском и по просьбе работников оставил на память свою подпись на информационном стенде, расположенном на посту управления.
На предприятии президента сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Валерий Рашников, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, врио главы Челябинской области Алексей Текслер.
Строительство началось в 2017 году вскоре после подписания контракта с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd на поставку оборудования для аглофабрики. В пресс-службе Кремля в преддверии визита президента в Магнитогорск отмечали, что на новом производстве используются энергосберегающие и природоохранные технологии, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Общая сумма инвестиций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в проект составила 29,86 миллиарда рублей.
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Путин после поездки в пострадавшую от паводка Иркутскую область в пятницу прилетел в Магнитогорск, где, помимо посещения металлургического комбината, у него также запланированы общение с работниками предприятия и встреча с временно исполняющим обязанности главы Челябинской области Алексеем Текслером.
Поездка президента в Магнитогорск - один из крупнейших в России центров металлургической промышленности - проходит незадолго до Дня металлурга, который ежегодно отмечают в стране в третье воскресенье июля. В этом году профессиональный праздник выпал на 21 число.
Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали, занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России; здесь производится пятая часть всей металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны. В 2018 году предприятием было произведено 12,7 миллиона тонн стали и реализовано 11,7 миллиона тонн металлопродукции. Всего в компании работают более 18,2 тысячи человек.
Магнитогорский комбинат является крупнейшим в России поставщиком оцинкованного проката, по итогам прошлого года объем его реализации составил рекордные для компании 1,3 миллиона тонн. Предприятие стало и одним из крупнейших игроков на рынке проката с полимерным покрытием, в минувшем году было реализовано почти 560 тысяч тонн такой продукции.
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Владимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинатЧелябинская областьЭкономика
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