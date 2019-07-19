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РИА Новости

Иран опубликовал видео со "сбитого" американцами беспилотника

Вчера, 19:42
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции опубликовал видео, доказывающее, что американский корабль не сбивал иранский беспилотник в Ормузском проливе. Трансляцию записи вел телеканал Press TV.
На видео изображены кадры с якобы сбитого иранского беспилотника, снимающего корабль ВМС США. При этом, судя по указанному на ролике времени, летательный аппарат все еще продолжал съемку после того, как Дональд Трамп объявил об ударе по дрону.
Накануне президент США заявил, что американский корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, который приблизился к нему на расстояние 900 метров.
Позднее в Пентагоне подтвердили, что сбили аппарат "в целях самооборон"ы, но не уточнили, чей это был аппарат и какую именно угрозу он представлял для корабля.
В свою очередь представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил в пятницу, что все беспилотники в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы, сообщает агентство Tasnim.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Вчера, 08:46
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне заявляли, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
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ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну да, согласно видео, снимали по прошествии 7часов, после сообщения Трампа. Можно даже сверить с этим сайтом, где новость была размещена примерно в 22 часа. Полное не соответствие по времени
19 июля, 19:56
Top Users
19100006
как неудобно получилось-то ))
19 июля, 19:49
Andrey Cos
171800020
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