Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T19:34Z
https://ria.ru/20190719/1556712246.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/34/1556113438_0:0:3057:1719_1036x0_80_0_0_d46a6b2a21eee55038c0f8ed29e6fc0d.jpg
РИА Новости

АЭВТ выступил против новых правил допуска к международным авиарейсам

Вчера, 19:34
404
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против новых правил допуска авиакомпаний РФ к международным рейсам, следует из материалов, размещенных на сайте ассоциации.
В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и проект постановления правительства сообщила, что Минтранс предложил предоставить российским спецслужбам право отменять вылет любых международных авиарейсов в случае угрозы безопасности РФ. Согласно новым правилам допуска российских авиакомпаний к международным полетам, разработанным Минтрансом, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае "угрозы безопасности РФ", уточняло издание.
Здание министерства транспорта РФ
5 июня, 14:20
Минтранс изучает проект новой региональной авиакомпании
Как сообщается, АЭВТ направила письмо в Минтранс по проекту постановления правительства РФ "Об утверждении порядка выдачи разрешений российским эксплуатантам гражданской авиации на выполнение международных полетов". "Считаем, что представленный для обсуждения проект постановления правительства ... не соответствует заявленным целям и ведет к избыточному административному регулированию деятельности эксплуатантов гражданской авиации", - говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна директору департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлане Петровой.
Глава АЭВТ поясняет, что новые правила создадут трудности для авиаперевозчиков, в частности, возрастет трудоемкость работ в авиакомпаниях по получению разрешения на выполнение международных полетов, так как придется на каждый регулярный рейс оформлять отдельный запрос, что в настоящее время не делается. При этом новые правила сделают невозможным выполнение нерегулярных полетов на глубину менее 4-5 дней, поскольку заявка на получение разрешения на выполнение международных полетов, поданная российскими эксплуатантами, рассматривается Росавиацией в течение трех рабочих дней.
Пассажиры у информационного табло аэропорта. Архивное фото
11 октября 2018, 19:21
На развитие региональной авиации в России потратят 267,5 миллиарда рублей
Также у перевозчиков могут возникнуть проблемы с достоверностью сведений по грузам, так как проверку и досмотр груза перед его погрузкой осуществляют службы аэропорта, а перевозчик получает только сводную информацию. Кроме того, сложности возникнут в случаях перевозки генеральных грузов, когда количество грузоотправителей может достигать нескольких десятков, а то и сотен. Так, по мнению АЭВТ, подготовка и передача такого объема информации не всегда представляется возможной. Вместе с тем, при выполнении дальнемагистральных перелетов передаваемые сведения будут в значительной мере перегружены информацией, касающейся перечисления пунктов и расчетного времени входа и выхода из воздушного пространства зарубежных государств по маршруту следования.
"АЭВТ просит организовать совещание на площадке Минтранса России с представителями Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ), госкорпорации по организации воздушного движения, российских авиаперевозчиков и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на предмет получения разъяснений относительно разрабатываемого проекта порядка", - подытожил Тасун.
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
30 ноября 2018, 11:18Туризм
Сборы российских авиакомпаний за год выросли на 13,5%
600021
Обсудить 1
Министерство транспорта РФРосавиацияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Иран опубликовал видео со сбитого американцами беспилотника
Иран опубликовал видео со "сбитого" американцами беспилотника
РИА
Новости
АЭС Дукованы
В Чехии начали запускать второй энергоблок АЭС "Дукованы"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассчитывает на углубление диалога с Евросоюзом
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево
Самолет "Нордвинда" был технически исправен, сообщил источник
Лента
новостей
Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск
Путин принял участие в церемонии ввода в строй нового подразделения ММК
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Главе Минэкономразвития разрешили иметь 14 заместителей
Константин Косачев
Застой в отношениях России и Молдавии остался в прошлом, заявил Косачев
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил позицию по сбитому над Ормузским проливом беспилотнику
Заммэра Борисполя задержали при получении взятки
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США настаивают, что в Москве требовали дипломатические визы для учителей
1–4 энергоблоки Тяньваньской АЭС
Россия и Китай подписали контракт на поставки топлива для Тяньваньской АЭС
ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
Бойцы батальона Айдар
Грузовик с бойцами "Айдара" подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля
02:50Глава Пентагона одобрил переброску американских военных в Саудовскую Аравию
02:48Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
02:48Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло десяти человек
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
Лента новостейМолния