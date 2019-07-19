АЭВТ выступил против новых правил допуска к международным авиарейсам

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против новых правил допуска авиакомпаний РФ к международным рейсам, следует из материалов, размещенных на сайте ассоциации.

В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и проект постановления правительства сообщила, что Минтранс предложил предоставить российским спецслужбам право отменять вылет любых международных авиарейсов в случае угрозы безопасности РФ. Согласно новым правилам допуска российских авиакомпаний к международным полетам, разработанным Минтрансом, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае "угрозы безопасности РФ", уточняло издание.

Как сообщается, АЭВТ направила письмо в Минтранс по проекту постановления правительства РФ "Об утверждении порядка выдачи разрешений российским эксплуатантам гражданской авиации на выполнение международных полетов". "Считаем, что представленный для обсуждения проект постановления правительства ... не соответствует заявленным целям и ведет к избыточному административному регулированию деятельности эксплуатантов гражданской авиации", - говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна директору департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлане Петровой.

Глава АЭВТ поясняет, что новые правила создадут трудности для авиаперевозчиков, в частности, возрастет трудоемкость работ в авиакомпаниях по получению разрешения на выполнение международных полетов, так как придется на каждый регулярный рейс оформлять отдельный запрос, что в настоящее время не делается. При этом новые правила сделают невозможным выполнение нерегулярных полетов на глубину менее 4-5 дней, поскольку заявка на получение разрешения на выполнение международных полетов, поданная российскими эксплуатантами, рассматривается Росавиацией в течение трех рабочих дней.

Также у перевозчиков могут возникнуть проблемы с достоверностью сведений по грузам, так как проверку и досмотр груза перед его погрузкой осуществляют службы аэропорта, а перевозчик получает только сводную информацию. Кроме того, сложности возникнут в случаях перевозки генеральных грузов, когда количество грузоотправителей может достигать нескольких десятков, а то и сотен. Так, по мнению АЭВТ, подготовка и передача такого объема информации не всегда представляется возможной. Вместе с тем, при выполнении дальнемагистральных перелетов передаваемые сведения будут в значительной мере перегружены информацией, касающейся перечисления пунктов и расчетного времени входа и выхода из воздушного пространства зарубежных государств по маршруту следования.