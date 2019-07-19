У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Девушка из британского графства Ноттингемшир обнаружила рак с помощью алкоголя, пишет Daily Mail.
Во время семейного ужина Лорен Фиренца выпила бокал вина, после чего почувствовала болезненный зуд в руке и шее. Сначала девушка проигнорировала эти симптомы, подумав, что она простудилась. Однако они повторились через два месяца, когда Фиренца снова пила вино. В итоге она решила проконсультироваться с врачами.
После компьютерной томографии у девушки обнаружили злокачественную опухоль в правом легком — лимфому Ходжкина. Специалисты объяснили, что боль в лимфатических узлах, зуд и дискомфорт в животе после употребления алкоголя являются симптомами заболевания.
Фиренца уже прошла шесть курсов химиотерапии, после чего рак удалось победить. Однако девушке посоветовали пройти еще два курса, чтобы не допустить возможного рецидива.
"Я пыталась сохранить контроль над раком, не позволив ему контролировать меня", — сказала девушка.
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