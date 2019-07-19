У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Девушка из британского графства Ноттингемшир обнаружила рак с помощью алкоголя, Девушка из британского графства Ноттингемшир обнаружила рак с помощью алкоголя, пишет Daily Mail.

Во время семейного ужина Лорен Фиренца выпила бокал вина, после чего почувствовала болезненный зуд в руке и шее. Сначала девушка проигнорировала эти симптомы, подумав, что она простудилась. Однако они повторились через два месяца, когда Фиренца снова пила вино. В итоге она решила проконсультироваться с врачами.

После компьютерной томографии у девушки обнаружили злокачественную опухоль в правом легком — лимфому Ходжкина. Специалисты объяснили, что боль в лимфатических узлах, зуд и дискомфорт в животе после употребления алкоголя являются симптомами заболевания.

Фиренца уже прошла шесть курсов химиотерапии, после чего рак удалось победить. Однако девушке посоветовали пройти еще два курса, чтобы не допустить возможного рецидива.