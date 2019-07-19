Силовики ликвидировали 20 членов ячеек террористов на Северном Кавказе

МОСКВА, 19 июля - РИА Новости. Военнослужащие Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ ликвидировали в 2019 году на Северном Кавказе 20 участников ячеек террористов, сообщили в пресс-службе Росгвардии со ссылкой на командующего группировкой генерал-лейтенанта Василия Федорука.

"Воинскими частями и подразделениями в составе Объединенной группировки в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе в первом полугодии 2019 года было проведено более 1450 специальных операций и мероприятий, в том числе 2 контртеррористические операции. За указанный период было нейтрализовано 20 участников террористических ячеек", - заявил Федорук.

За это время также было уничтожено 80 объектов инфраструктуры бандгрупп, более 1100 взрывоопасных предметов и "большое количество боеприпасов различного калибра".