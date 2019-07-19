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РИА Новости
Культура

В Италию вернулась картина, которую немецкий капрал украл и подарил жене

Вчера, 19:12
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© Галерея УффициРепродукция картины "Ваза с цветами" нидерландского художника Яна ван Хёйсума
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
© Галерея Уффици
РИМ, 19 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Картина "Ваза с цветами" нидерландского художника Яна ван Хёйсума, которую из Италии 75 лет назад для своей жены украл унтер-офицер отступавших немецких войск, вернулись во флорентийскую Галерею Уффици, говорится в сообщении музея.
Натюрморт итальянской стороне лично передал глава МИД ФРГ Хейко Маас в ходе церемонии в Палаццо Питти, на которой присутствовали министры культуры и иностранных дел Италии, руководство Галереи Уффици и командующий корпуса карабинеров страны, принявших участие в возвращении "Вазы" во Флоренцию.
Картина голландского мастера начала 18 века хранилась в коллекции Палаццо Питти с 1824 года. В его Палатинской галерее небольшой холст размером 47 на 35 сантиметров находился до 1940 года, когда дворец был эвакуирован. В деревянном ящике вместе с другими картинами ее перевезли на виллу Медичи в город Поджо-а-Каяно. Спустя три года она в числе других произведений попала в руки немецких военных. Когда они приступили к отводу войск из Италии, картины подготовили к отправке к Германию. Тогда в июле 1944 году ящик был вскрыт, и некий немецкий капрал заполучил картину и отправил ее в подарок своей жене в Германию.
В Германии о местонахождении картины было ничего не известно до ноября 1989 года, когда немецкая семья, владевшая полотном, обратилась в мюнхенскую Старую Пинакотеку за информацией о ее происхождении и стоимости.
Министр культуры и культурного наследия Италии Альберто Бонисоли назвал возвращение картины в Италию "победой культурной дипломатии", а сегодняшний день - историческим.
© Фото : public domainФлорентийская картинная галерея Уффици
Флорентийская картинная галерея Уффици
© Фото : public domain
Флорентийская картинная галерея Уффици
В январе директор Галереи Уффици Эйке Шмидт обратился к властям Германии с требованием вернуть картину. Полгода на месте "Вазы с цветами" в Палаццо Питти висела ее черно-белая фотография с пометкой "украдена" на итальянском, английском и немецком языках.
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