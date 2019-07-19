Однако суд принял сторону обвинения. Журналист был задержан в мае 2018 года в Киеве по обвинению в государственной измене. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Еще 60 дней: Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября
Вчера, 19:10
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Суд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на 60 дней, до 19 сентября. Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда. Защита Вышинского ходатайствовала об освобождении журналиста из-под стражи под личное обязательство, в том числе и с ношением электронного браслета.