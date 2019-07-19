Еще 60 дней: Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября

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Суд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на 60 дней, до 19 сентября. Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда. Защита Вышинского ходатайствовала об освобождении журналиста из-под стражи под личное обязательство, в том числе и с ношением электронного браслета.