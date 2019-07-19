Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T19:05Z
https://ria.ru/20190719/1556711526.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150913/78/1509137818_0:123:3888:2310_1036x0_80_0_0_6600b227986cfdab5c99232f37836393.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

В Чехии начали запускать второй энергоблок АЭС "Дукованы"

Вчера, 19:05
629
© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
АЭС Дукованы
© AP Photo / Petr David Josek
АЭС "Дукованы". Архивное фото
ПРАГА, 19 июл – РИА Новости. Процесс запуска второго энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начался в пятницу после его внеплановой остановки 24 июня в связи с обнаруженными проблемами на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Иржи Бездек.
"Энергетики в пятницу приступили к процессу запуска второго энергоблока, который начнет поставлять потребителям электроэнергию в начале следующей недели. После замены нескольких компонентов парогенератор, из-за которого произошла внеплановая остановка энергоблока, снова работает нормально. Остановку блока энергетики использовали также для контроля других парогенераторов и проведения некоторых иных сервисных работ", - сказал Бездек.
Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин", расположенная на юго-западе республики, состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".
Ранее, 8 июля, глава минпромторга республики Карел Гавличек сообщил о том, что правительство приняло решение о строительстве на АЭС "Дукованы" нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых, ориентировочная дата начала строительства – 2028-2030 годы, окончания – 2034-2035 годы. Ориентировочная стоимость строительства блока, по словам министра, составит "более 100 миллиардов крон" (около 4,5 миллиарда долларов).
Министр энергетики США Рик Перри. Архивное фото
14 ноября 2018, 20:08Ядерные технологии
Перри призвал Чехию реализовать заказы для АЭС с помощью США
Для участия в тендере на строительство новых блоков еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы".
1002001
Обсудить 0
Ядерные технологииЧехия
Рекомендуем
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил позицию по сбитому над Ормузским проливом беспилотнику
РИА
Новости
Иран опубликовал видео со сбитого американцами беспилотника
Иран опубликовал видео со "сбитого" американцами беспилотника
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
В Италию вернулась картина, которую немецкий капрал украл и подарил жене
1–4 энергоблоки Тяньваньской АЭС
Россия и Китай подписали контракт на поставки топлива для Тяньваньской АЭС
Лента
новостей
Заммэра Борисполя задержали при получении взятки
Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск
Путин принял участие в церемонии ввода в строй нового подразделения ММК
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США настаивают, что в Москве требовали дипломатические визы для учителей
Лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
В ДНР назвали личность свидетеля по делу MH17 "тайной киевского двора"
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Бойцы батальона Айдар
Грузовик с бойцами "Айдара" подорвался на мине в Донбассе, заявили в ДНР
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Катер Корпуса стражей исламской революции
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Симоньян прокомментировала продление ареста Вышинского
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево
Самолет "Нордвинда" был технически исправен, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
00:25США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов
00:22Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля
00:19СМИ: КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии
Лента новостейМолния