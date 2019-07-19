В Чехии начали запускать второй энергоблок АЭС "Дукованы"

ПРАГА, 19 июл – РИА Новости. Процесс запуска второго энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начался в пятницу после его внеплановой остановки 24 июня в связи с обнаруженными проблемами на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Иржи Бездек.

"Энергетики в пятницу приступили к процессу запуска второго энергоблока, который начнет поставлять потребителям электроэнергию в начале следующей недели. После замены нескольких компонентов парогенератор, из-за которого произошла внеплановая остановка энергоблока, снова работает нормально. Остановку блока энергетики использовали также для контроля других парогенераторов и проведения некоторых иных сервисных работ", - сказал Бездек.

Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин", расположенная на юго-западе республики, состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

Ранее, 8 июля, глава минпромторга республики Карел Гавличек сообщил о том, что правительство приняло решение о строительстве на АЭС "Дукованы" нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых, ориентировочная дата начала строительства – 2028-2030 годы, окончания – 2034-2035 годы. Ориентировочная стоимость строительства блока, по словам министра, составит "более 100 миллиардов крон" (около 4,5 миллиарда долларов).

Для участия в тендере на строительство новых блоков еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.