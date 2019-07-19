Самолет "Нордвинда" был технически исправен, сообщил источник

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 компании "Северный ветер" ("Нордвинд") этой ночью должен был вылететь в Ереван, но во время разбега по взлетно-посадочной полосе в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию. При этом пожара на борту не было. В самолете было 173 пассажира и шесть членов экипажа. Резервный борт авиакомпании прибыл в Ереван утром в пятницу.