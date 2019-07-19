В Подмосковье проверят на безопасность аттракционы и батуты

Посетители одного из парков развлечений катаются на карусели

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. 22 июля в Московской области стартует второй этап операции "Безопасная карусель – 2019". Об этом сообщил телеканал 22 июля в Московской области стартует второй этап операции "Безопасная карусель – 2019". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

По его словам, профилактическая операция "Безопасная карусель" на территории Московской области будет проводиться с 22 по 28 июля.

"В летний сезон важен систематический контроль за аттракционами. И это уже второй этап проверки аттракционов в парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха граждан", – отметил министр.

Проверять аттракционы будут сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники минсельхозпрода Подмосковья.

"Первый этап проверок состоялся в конце июня. Операцию мы планируем провести в три этапа. Последняя проверка аттракционов состоится с 19 по 24 августа", – сообщил Разин.

Операция "Безопасная карусель – 2019" на территории Московской области проводится в целях проверки соблюдения обязательных требований эксплуатации аттракционов, в том числе каруселей и надувных батутов, а также профилактики правонарушений.