Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T18:50Z
https://ria.ru/20190719/1556710923.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155671/06/1556710690_0:155:1500:999_1036x0_80_0_0_15a7d9aca5cf6ea8ad2e8b44ef3a5ba8.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье проверят на безопасность аттракционы и батуты

Вчера, 18:50
9
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПосетители одного из парков развлечений катаются на карусели
Посетители одного из парков развлечений катаются на карусели
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. 22 июля в Московской области стартует второй этап операции "Безопасная карусель – 2019". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
По его словам, профилактическая операция "Безопасная карусель" на территории Московской области будет проводиться с 22 по 28 июля.
"В летний сезон важен систематический контроль за аттракционами. И это уже второй этап проверки аттракционов в парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха граждан", – отметил министр.
Проверять аттракционы будут сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники минсельхозпрода Подмосковья.
"Первый этап проверок состоялся в конце июня. Операцию мы планируем провести в три этапа. Последняя проверка аттракционов состоится с 19 по 24 августа", – сообщил Разин.
Операция "Безопасная карусель – 2019" на территории Московской области проводится в целях проверки соблюдения обязательных требований эксплуатации аттракционов, в том числе каруселей и надувных батутов, а также профилактики правонарушений.
По словам министра, на первом этапе в ходе шести рейдов было проверено 179 аттракционов. По результатам проверки 11 должностных и юридических лиц были привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований, сумма штрафов составила 116 тысяч рублей.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Дети в детском оздоровительном лагере
Отдыхающих в подмосковных детских лагерях научат раздельному сбору мусора
РИА
Новости
На Территории смыслов пройдет смена по добровольчеству
На "Территории смыслов" пройдет смена по добровольчеству
Зажжение газовой конфорки
В этом году газовое оборудование проверили в 9 тысячах МКД Подмосковья
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Подмосковных льготников обеспечили необходимыми лекарствами
Лента
новостей
Данные кардиограммы пациента в сельской больнице
Министр здравоохранения Подмосковья рассказала о мерах поддержки врачей
Цветок орхидеи
В Подмосковье нашли редчайшую орхидею
Ячейки для отдельного сбора отходов на мусоросортировочном комплексе
Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
В СПЧ призвали МГИК зарегистрировать всех кандидатов, сдавших подписи
Вид на Сергиев Посад в Московской области
Западный объезд Сергиева Посада достроят к ноябрю
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
В Сретенской семинарии заявили, что не подписывали обращений к властям
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
СК возбудил уголовное дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Американский длиннохвостый суслик на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе
Гонять евражек, пугать медведей: секреты суровой Чукотки
Фото затопленного Санкт-Петербурга, опубликованное на сайте Greenpeace России
Greenpeace опубликовала фото "состаренной" Земли
Поддельные паспорта
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
00:25США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов
00:22Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля
00:19СМИ: КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии
Лента новостейМолния