Верховный суд восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии

Ранее сообщалось, что суд в Карачаево-Черкесии снял с участия в выборах в местный парламент список кандидатов от партии КПРФ, удовлетворив административное исковое заявление партии "Патриоты России". Представители КПРФ заявили, что обжалуют решение в Верховном суде.

Первый секретарь республиканского комитета партии Кемал Бытдаев назвал решение ВС РФ справедливым и отметил, что после него "избирательная кампания в Карачаево-Черкесии перейдет в правовое русло". "Надеемся, что в окончательном бюллетене для голосования у избирателей республики будет полноценный выбор своих политических предпочтений", - сказал он РИА Новости.