Верховный суд восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил решение суда Карачаево-Черкесии о снятии с выборов в регионе список кандидатов от КПРФ, сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов.
Ранее сообщалось, что суд в Карачаево-Черкесии снял с участия в выборах в местный парламент список кандидатов от партии КПРФ, удовлетворив административное исковое заявление партии "Патриоты России". Представители КПРФ заявили, что обжалуют решение в Верховном суде.
"Верховный суд РФ восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии. Справедливость восторжествовала!... Желаю моим товарищам успеха в ходе избирательной кампании. Убежден, что она будет для нас успешной!" - написал Зюганов в Twitter.
Первый секретарь республиканского комитета партии Кемал Бытдаев назвал решение ВС РФ справедливым и отметил, что после него "избирательная кампания в Карачаево-Черкесии перейдет в правовое русло". "Надеемся, что в окончательном бюллетене для голосования у избирателей республики будет полноценный выбор своих политических предпочтений", - сказал он РИА Новости.
Выборы депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии пройдут 8 сентября 2019 года.