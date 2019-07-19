В Подмосковье движение на шести трассах перекроют на время Summer Velo Cup

"В Коломенском городском округе 20 июля с 9.00 до 15.00 на время проведения велозаезда Summer Velo Cup 2019 перекроют движение на шести автомобильных дорогах: "М-5 Урал – Коломна – М-5 Урал" с 106,1 по 107,3 километр, "Малинское шоссе" с 0 по 1 километр, "Коломна – Малино" с 0 по 19,3 километр, "Коломна – Малино – Черкизово – Непецино – Шкинь" с 0 по 7,5 километр, "Обход Коломны" с 0 по 5,6 километр и "Коломна – Озеры" с 50,2 по 63,7 километр", - отмечается в сообщении.