В Подмосковье движение на шести трассах перекроют на время Summer Velo Cup

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Шесть участков региональных дорог общей протяженностью свыше 48 километров будут перекрыты в Коломенском городском округе Московской области на время проведения велофестиваля Summer Velo Cup 2019, говорится в пресс-релизе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"В Коломенском городском округе 20 июля с 9.00 до 15.00 на время проведения велозаезда Summer Velo Cup 2019 перекроют движение на шести автомобильных дорогах: "М-5 Урал – Коломна – М-5 Урал" с 106,1 по 107,3 километр, "Малинское шоссе" с 0 по 1 километр, "Коломна – Малино" с 0 по 19,3 километр, "Коломна – Малино – Черкизово – Непецино – Шкинь" с 0 по 7,5 километр, "Обход Коломны" с 0 по 5,6 километр и "Коломна – Озеры" с 50,2 по 63,7 километр", - отмечается в сообщении.
Велофестиваль Summer Velo Cup 2019, который пройдет 20 июля в подмосковной Коломне, станет семейным праздником: программа благотворительного мероприятия будет включать не только велопробег, но и концерты, мастер-классы, а также туристические маршруты по Коломне и Зарайску.
Все вырученные от вступительных сборов участников средства организаторы направят в фонд "Друзья" на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Участвовать в соревновании могут и любители, и профессионалы.
Основными площадками праздника, который откроется велопарадом, станут Коломенский Кремль и центр конькобежного спорта. Для гостей готовят гала-концерт с участием известных исполнителей, в том числе Антона Лаврентьева, Полины Гагариной, группы "Банд’Эрос", тематические мастер-классы, развлечения для детей. Будет организован фуд-корт с большим выбором блюд.