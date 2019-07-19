На Урале объявили в розыск осужденного за автоподставы члена ОПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Участник нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году Шота Катамадзе, который не явился в четверг в суд на вынесение приговора по делу о мошенничестве в сфере автострахования, приговорен к 10,5 годам лишения свободы и объявлен в розыск, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Катамадзе - 10 лет шесть месяцев... (предполагаемый лидер группы) Руслан Рамазанов - четыре года общего режима. Катамадзе, поскольку не явился на вынесение приговора, объявлен в розыск ", - сказал собеседник агентства, рассказывая о приговоре, который вынесен по делу о мошенничестве в сфере автострахования.

По его словам, все остальные участники преступной группы приговорены к лишению свободы условно или в колонии, либо к обязательным работам.

Проверка в отношении людей, входящих, по мнению оперативников, в вооруженную организованную преступную группу, проводилась с начала 2017 года. МВД установило, что лидером группы может являться ранее судимый Руслан Рамазанов, который с двумя сообщниками находится в розыске. Еще один фигурант дела - Катамадзе, гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей Сагры.

По версии правоохранителей, одни участники группы приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах РФ для имитации в последующем ДТП, страховали машины, подбирали людей для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид автомобилей, имитируя последствия аварий, а остальные оформляли экспертные заключения о стоимости ремонта авто, осуществляли юридическое сопровождение фиктивных ДТП и получение страховых премий, считает следствие.

Оперативники установили причастность обвиняемых к совершению 25 эпизодов мошенничества в сфере автострахования и вымогательства с угрозой применения оружия. В качестве вещественных доказательств сыщиками угрозыска изъяты четыре автомобиля, пистолет Макарова, ножи, дубинки, использовавшиеся при совершении преступлений, а также документы, пояснил Горелых.

Основная часть фигурантов была осуждена ранее. Два из них заключили сделку со следствием, к девяти применен судебный штраф, в отношении еще двух уголовное дело и преследование прекращено в связи с примирением сторон. Еще один фигурант разбирательства не дождался, он скончался по причине серьезного заболевания, отметили в областном главке.