В Башкирии три ребенка пострадали при хлопке на катере

УФА, 19 июл - РИА Новости. Трое детей госпитализированы после ЧП при запуске двигателя на катере в водохранилище в Башкирии, угрозы их жизни нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в 19.00 (17.00 мск) поступило сообщение о том, что на стоянке катеров Павловского водохранилища в Нуримановском районе Башкирии при попытке запуска двигателя на судне произошел хлопок без последующего горения.

"Всего на катере находились шесть человек, из них трое детей. Дети трех, восьми и десяти лет госпитализированы в больницу № 18 города Уфы. Угрозы их жизни нет", - сообщили башкирские спасатели.