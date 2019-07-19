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РИА Новости

В Башкирии три ребенка пострадали при хлопке на катере

Вчера, 18:42
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УФА, 19 июл - РИА Новости. Трое детей госпитализированы после ЧП при запуске двигателя на катере в водохранилище в Башкирии, угрозы их жизни нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в 19.00 (17.00 мск) поступило сообщение о том, что на стоянке катеров Павловского водохранилища в Нуримановском районе Башкирии при попытке запуска двигателя на судне произошел хлопок без последующего горения.
"Всего на катере находились шесть человек, из них трое детей. Дети трех, восьми и десяти лет госпитализированы в больницу № 18 города Уфы. Угрозы их жизни нет", - сообщили башкирские спасатели.
Ведомство отмечает, что выясняются причины и обстоятельства произошедшего, хлопок произошел в моторном отсеке катера.
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МЧСРеспублика БашкортостанПроисшествия
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