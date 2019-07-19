Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек

Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Количество отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy food в Москве достигло 75 человек, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Ранее представитель Healthy food Валентина Черных сообщила РИА Новости, что сеть кафе компании, специализирующаяся на продуктах здорового питания, приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья после сообщений о массовом отравлении москвичей, употреблявших, по их словам, продукцию сети. По данным Роспотребнадзора на середину дня 18 июля, зарегистрирован был 65 случаев заболеваний.

"По состоянию на 15.00 19.07.19 зарегистрировано 75 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом "Healthy food", так как с 16.07.19 цех по производству этой продукции Управлением был опечатан и реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена. Все заболевшие – взрослые, у 57% заболевших диагноз - сальмонеллёз", - говорится в сообщении.