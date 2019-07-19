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РИА Новости

Полиция возбудила дело после лжеминирования зданий УрФУ

Вчера, 18:31
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту лжеминирования зданий Уральского федерального университета (УрФУ), сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Во вторник в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза поступило сообщение о бомбе. Из всех зданий университета в Екатеринбурге, которых около 30, были выведены люди. По данным Горелых, всего были эвакуированы 3,9 тысячи человек. Он добавил, что в проверке участвовали 165 полицейских и шесть служебно-розыскных собак.
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"По факту ложных минирований всех зданий Уральского федерального университета возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), - сказал Горелых.
Он добавил, что личность злоумышленника сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Горелых также отметил, что утром в пятницу был "заминирован" Шарташский рынок в Екатеринбурге. Личность лжеминера устанавливается. Помимо этого, сотрудники полиции задержали молодого человека, который в четверг сообщил о "минировании" ТЦ "Октябрьский" в огороде Каменск-Уральский. Мужчина признал вину, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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Валерий ГорелыхУральский федеральный университетРоссияПроисшествия
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