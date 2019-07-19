Полиция возбудила дело после лжеминирования зданий УрФУ

Во вторник в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза поступило сообщение о бомбе. Из всех зданий университета в Екатеринбурге, которых около 30, были выведены люди. По данным Горелых, всего были эвакуированы 3,9 тысячи человек. Он добавил, что в проверке участвовали 165 полицейских и шесть служебно-розыскных собак.