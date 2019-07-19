СЖР осудил действия чиновницы, напавшей на журналистку на Кубани

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) намерен обратиться в прокуратуру Краснодарского края с просьбой дать оценку действиям помощницы мэра Новороссийска, напавшей на журналистку местной газеты Ольгу Макаренко, заявил РИА Новости глава Союза Владимир Соловьев.

Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в июне она по редакционному заданию пыталась вести видеосъемку в "Прилагунье" - особо охраняемой природной территории, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты. По ее словам, место аварии находилось в непосредственной близости от черноморского лимана, который выходит к популярному городскому пляжу "Алексино".

Макаренко сообщила, что в это время находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила ее по голове. По словам журналистки, после инцидента она оказалась на больничном и подала заявления в полицию и СК. Региональное управление СК возбудило уголовное дело.

"Это, конечно, возмутительный случай... Я предполагаю обратиться от имени Союза журналистов в прокуратуру этого региона, чтобы они оценили действия чиновницы и вынесли свой вердикт. И, может быть, объяснили ей, как надо общаться с журналистами", - сказал Соловьев.

Он также напомнил, что недавно подобный случай имел место в Хакасии, где разгневанный чиновник напал на журналиста, забыв, что его снимает камера. Соловьев отметил, что после нескольких напоминаний от различных органов, в том числе и от СЖР, а затем и от судебных органов, чиновник должен был понять, что на журналиста при исполнении им служебных обязанностей нападать нельзя.