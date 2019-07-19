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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В СФ увидели попытку Украины решить вопрос с Сенцовым через дело Вышинского

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Решение суда в Киеве продлить арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на сентябрь связано с продолжением торга Киева с РФ по освобождению осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова, свою роль сыграли и предстоящие парламентские выборы, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
"Украинские власти пытаются, сфабриковав дело против Вышинского, выменять его на находящегося в заключении в России Олега Сенцова", - заявил РИА Новости Джабаров.
При этом он отметил, что если Вышинского преследуют за его профессиональную деятельность журналиста, то Сенцов обвиняется в причастности к терроризму, "он реально готовил теракт". Кроме того, полагает сенатор, суд боится принимать решение до парламентских выборов на Украине, которые намечены на 21 июля.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
"Если новый состав парламента будут представлять столь же русофобские политические силы, суд могут обвинить - в случае положительного решения по Вышинскому, что он пошел на поводу у Москвы", - отметил законодатель.
Джабаров также подчеркнул, что пока у президента Украины Владимира Зеленского нет серьезной поддержки в парламенте, у него недостаточно полномочий. Ранее Зеленский заявил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли" на пути к улучшению диалога между Украиной и Россией.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.
"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.
Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияУкраина
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