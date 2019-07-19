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РИА Новости

Московских коллекторов оштрафовали за назойливые звонки должнику

Вчера, 18:23
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Московских коллекторов привлекли к административному штрафу в 100 тысяч рублей за многочисленные звонки жителю Чебоксар, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике.
Житель Чебоксар пожаловался на то, что ему регулярно поступают звонки о взыскании просроченной задолженности с его дочери.
"В ходе административного расследования сведения подтвердились. Выяснилось, что московская компания "Сентинел Кредит Менеджмент", входящая в госреестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, уже не раз привлекалась в административной ответственности. Учитывая это, суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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