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РИА Новости

В Чемодановке после массовой драки открыли пункт полиции

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваЦыгане из Чемодановки
Цыгане из Чемодановки
© РИА Новости / Светлана Самсонова
ПЕНЗА, 19 июл - РИА Новости. Пункт полиции открылся в селе Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного управления МВД.
Ранее губернатор области Иван Белозерцев распорядился оказать управлению МВД по региону помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают 4 тысячи человек.
"Пункт полиции открылся в Чемодановке, все сотрудники приступили к работе, в штате шесть человек", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что примерно до 2010 года в селе был пункт милиции, а теперь в том же здании начал работу пункт полиции.
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Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело по трем статьям расследует центральный аппарат СК. Арестованы 28 участников конфликта, в том числе подозреваемый непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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Массовая драка в Пензенской областиПензенская областьРоссияПроисшествия
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