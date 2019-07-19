Власти Ямала рассматривают введение новых мер поддержки коренных народов

Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассматривает вопрос о введении новых мер поддержки коренных малочисленных народов Севера, сообщают региональные власти.

Делегация правительства округа в четверг работала в Ямальском районе. Вице-губернатор Ирина Соколова вместе с первым заместителем главы региона Алексеем Ситниковым, членами правительства и представителями региональных органов власти посетили села Яр-Сале и Сюнай-Сале.

"Вице-губернатор Ирина Соколова провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления, исполнительной власти, общественных организаций и руководителями сельхозпредприятий Ямальского района. На нем обсудили мероприятия по улучшению социально-экономического положения коренных малочисленных народов Севера автономного округа", - говорится в сообщении.

Особое внимание участники встречи уделили перспективам развития агропромышленной отрасли и оленеводства, а также возможным дополнительным мерам поддержки ямальцев, ведущих традиционный образ жизни.

"Сегодня Ямал является лидером в России по трем важным показателям: числу представителей коренных малочисленных народов Севера, числу населения, ведущего кочевой образ жизни, и по поголовью оленей, которые являются основой жизни для тысяч семей. Ямальский район - безусловный лидер в округе по этим показателям. Задача правительства округа, обозначенная в послании губернатора, - повысить благосостояние коренного населения", - приводятся в сообщении слова Соколовой.

Среди мер, которые сейчас обсуждаются в правительстве, - возможное увеличение закупочной цены на мясо северного оленя. Такую идею уже поддержал на встрече с жителями Приуральского района глава округа Дмитрий Артюхов.