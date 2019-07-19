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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Власти Ямала рассматривают введение новых мер поддержки коренных народов

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Карина ИвашкоПутешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
© РИА Новости / Карина Ивашко
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассматривает вопрос о введении новых мер поддержки коренных малочисленных народов Севера, сообщают региональные власти.
Делегация правительства округа в четверг работала в Ямальском районе. Вице-губернатор Ирина Соколова вместе с первым заместителем главы региона Алексеем Ситниковым, членами правительства и представителями региональных органов власти посетили села Яр-Сале и Сюнай-Сале.
"Вице-губернатор Ирина Соколова провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления, исполнительной власти, общественных организаций и руководителями сельхозпредприятий Ямальского района. На нем обсудили мероприятия по улучшению социально-экономического положения коренных малочисленных народов Севера автономного округа", - говорится в сообщении.
Особое внимание участники встречи уделили перспективам развития агропромышленной отрасли и оленеводства, а также возможным дополнительным мерам поддержки ямальцев, ведущих традиционный образ жизни.
"Сегодня Ямал является лидером в России по трем важным показателям: числу представителей коренных малочисленных народов Севера, числу населения, ведущего кочевой образ жизни, и по поголовью оленей, которые являются основой жизни для тысяч семей. Ямальский район - безусловный лидер в округе по этим показателям. Задача правительства округа, обозначенная в послании губернатора, - повысить благосостояние коренного населения", - приводятся в сообщении слова Соколовой.
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Среди мер, которые сейчас обсуждаются в правительстве, - возможное увеличение закупочной цены на мясо северного оленя. Такую идею уже поддержал на встрече с жителями Приуральского района глава округа Дмитрий Артюхов.
Поступающие от коренных жителей Ямала предложения рассматриваются наравне с мерами, разработанными экспертной группой, которая была создана по поручению губернатора осенью прошлого года. В состав группы вошли представители органов власти в сферах АПК, природно-ресурсного регулирования, социальной сферы, науки, а также депутаты законодательного собрания Ямала, руководители общин и представители коренных малочисленных народов, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округАлексей СитниковОбщество
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