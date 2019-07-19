ФАС получила ходатайство "Яндекс.Такси" о покупке инфраструктуры "Везет"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство "Яндекс.Такси" о покупке инфраструктуры сервиса "Везет", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство поступило. Будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сообщили в ФАС.

"Яндекс.Такси" 15 июля объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за 3 года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Закрытие сделки ожидается до конца года (требуется согласование с ФАС). Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило главе ФАС письмо, копия которого имеется у РИА Новости, с просьбой проверить эту сделку, поскольку опасается, что "Яндекс.Такси" займет доминирующее положение на рынке и это приведет к росту цен для пассажиров и комиссии для водителей.