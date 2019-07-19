Симоньян прокомментировала продление ареста Вышинского

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Чудес не бывает", — написала она в Telegram-канале.

Защита настаивала на смягчении меры пресечения: адвокат Андрей Доманский просил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство, сам журналист заявил, что не намерен скрываться от правосудия и будет добиваться оправдания. Однако суд продлил арест еще на два месяца — до 19 сентября. Защита заявила, что обжалует это решение.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Российский МИД направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.