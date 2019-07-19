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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Симоньян прокомментировала продление ареста Вышинского

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Чудес не бывает", — написала она в Telegram-канале.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Вчера, 17:42
Эксперты прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому
Защита настаивала на смягчении меры пресечения: адвокат Андрей Доманский просил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство, сам журналист заявил, что не намерен скрываться от правосудия и будет добиваться оправдания. Однако суд продлил арест еще на два месяца — до 19 сентября. Защита заявила, что обжалует это решение.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 17:24
"Будем обжаловать". Адвокат Вышинского рассказал, как проходил судСуд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на 60 дней. Адвокат Вышинского Андрей Доманский в эфире радио Sputnik рассказал, как далее будет действовать сторона защиты.
Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.
Российский МИД направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В защиту Вышинского выступали как его отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить журналиста. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Обеспокоенность также выражали генсек ОБСЕ Томас Гремингер и представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийМаргарита СимоньянРоссияУкраина
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