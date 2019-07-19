Симоньян прокомментировала продление ареста Вышинского

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Чудес не бывает", — написала она в Telegram-канале.
Защита настаивала на смягчении меры пресечения: адвокат Андрей Доманский просил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство, сам журналист заявил, что не намерен скрываться от правосудия и будет добиваться оправдания. Однако суд продлил арест еще на два месяца — до 19 сентября. Защита заявила, что обжалует это решение.
Дело Кирилла Вышинского
Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.
Российский МИД направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В защиту Вышинского выступали как его отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить журналиста. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Обеспокоенность также выражали генсек ОБСЕ Томас Гремингер и представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
24 мая 2018, 13:32СМИтают инакомыслие