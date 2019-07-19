В ДНР назвали личность свидетеля по делу MH17 "тайной киевского двора"

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Личность задержанного Службой безопасности Украины водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению Киева, был сбит малайзийский Boeing в Донбассе в 2014 году, является "тайной киевского двора", заявил в пятницу руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Служба безопасности Украины заявила 17 июля, что установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, был сбит самолет Boeing в Донбассе в 2014 году.

"Так и осталась тайной киевского двора, кто же такой этот "бриллиантовый свидетель" - водитель или экспедитор, который по всей территории народной республики с рекламой своих транспортных услуг на борту, развозил зенитный ракетный комплекс", - заявил журналистам Безсонов.

По его словам, СБУ также пока не представила в качестве "ценного свидетеля" похищенного с территории ДНР экс-командира ПВО города Снежного Владимира Цемаха. "Мы надеемся, что международное сообщество проявит настойчивость и добьется от совместной следственной группы объективного расследования этого теракта с объявлением истинных имен виновных", - добавил он.

Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. При этом в украинских СМИ Цемаха назвали "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing летом 2014 года. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.