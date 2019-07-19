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РИА Новости

В ДНР назвали личность свидетеля по делу MH17 "тайной киевского двора"

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛайнер Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Личность задержанного Службой безопасности Украины водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению Киева, был сбит малайзийский Boeing в Донбассе в 2014 году, является "тайной киевского двора", заявил в пятницу руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Служба безопасности Украины заявила 17 июля, что установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, был сбит самолет Boeing в Донбассе в 2014 году.
"Так и осталась тайной киевского двора, кто же такой этот "бриллиантовый свидетель" - водитель или экспедитор, который по всей территории народной республики с рекламой своих транспортных услуг на борту, развозил зенитный ракетный комплекс", - заявил журналистам Безсонов.
Глава ДНР Денис Пушилин
9 июля, 11:59
Пушилин заявил, что офицера ДНР похитили для фальсификации данных по MH17
По его словам, СБУ также пока не представила в качестве "ценного свидетеля" похищенного с территории ДНР экс-командира ПВО города Снежного Владимира Цемаха. "Мы надеемся, что международное сообщество проявит настойчивость и добьется от совместной следственной группы объективного расследования этого теракта с объявлением истинных имен виновных", - добавил он.
Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. При этом в украинских СМИ Цемаха назвали "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing летом 2014 года. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
17 июля, 13:10
Покайтесь! Следствие по делу MH17 зашло в тупикЕС хочет, чтобы Россия признала ответственность за крушение MH17. Поиск настоящих виновных, судя по всему, так никого и не интересует.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерска Донецкой области
17 июля, 15:15
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 "Бук"
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
17 июля 2017, 11:00
Расследование крушения малайзийского Boeing под ДонецкомКрушение самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Подробнее о расследовании обстоятельств катастрофы — в инфографике Ria.ru.
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ДНРMH17. РасследованиеУкраинаВ мире
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