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РИА Новости

Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, отравившейся на Ибице

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой держит на контроле ситуацию с трехлетней девочкой, отравившейся наркотиками на Ибице.
Трехлетняя девочка из России была доставлена в больницу после случайного отравления наркотиками на Ибице, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Гражданской Гвардии Балеарских островов. На острове девочка находится на отдыхе вместе со своей семьей - матерью и двумя сестрами. Она нашла таблетку на земле, когда гуляла в парке с матерью. После того, как ребенок почувствовал себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, откуда девочку отправили в больницу Son Espases города Пальма-де-Майорка.

"Мы находимся на связи с генеральным консульством Испании, выясняем обстоятельства случившегося. В настоящий момент девочка находится в палате интенсивной терапии в клинике Майорки. В случае необходимости мы готовы оказать всестороннюю помощь", - сказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена, добавив, что в аппарат уполномоченного обращений от родителей девочки пока не поступало.

Также в аппарате добавили, что в понедельник они будут связываться с консульством и обсуждать ситуацию.
Ранее российское генконсульство в Барселоне заявило, что к ним родители девочки не обращались. Как сообщили РИА Новости в больнице, сейчас состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой.
Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. В среду в больницу Ибицы был доставлен ребенок, отравившийся марихуаной. Его удалось спасти.
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Вчера, 14:27
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