МЧС доставило в Приморье 28 водоналивных дамб для защиты от наводнений

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Приморский край 28 комплектов водоналивных дамб, предназначенных для защиты территорий и населения от наводнений и паводков; одна такая дамба заменяет тысячу мешков с песком, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Самолетом Ил-76 осуществлена поставка комплектов водоналивных дамб в Приморский край. Всего доставлено 28 комплектов оборудования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, десять комплектов дамб будут переданы правительству Еврейской автономной области, а остальные 18 комплектов распределят по муниципальным образованиям Приморского края.

"Дамба представляет собой рукавное быстровозводимое сооружение, которое служит преградой во время затопления. Устройство оснащено сливо-наливными отводами, а также заглушками для отдельного подключения насоса. Такие дамбы позволяют защищать население от наводнений и паводков с меньшими затратами сил", - добавил представитель ведомства.

Он отметил, что раньше для предотвращения наводнений использовались мешки с песком. Сейчас одна водоналивная дамба может заменить тысячу мешков с песком.