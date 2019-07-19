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РИА Новости

Премьер Косово объявил об отставке

Вчера, 17:49
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© AFP 2019 / Armend NimaniПремьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай
Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай
© AFP 2019 / Armend Nimani
Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай объявил о своей отставке и призвал "президента" Хашима Тачи назначить новые парламентские выборы.
"Официально проинформирую все компетентные структуры и останусь верен народу, честью было служить стране, эта отставка не может быть отозвана. Ответственность сейчас переходит президенту, который определит день выборов", — цитирует заявление Харадиная Радио и телевидение Косово.
Поводом для отставки Харадинай назвал вызов "на разговор" в Специальную прокуратуру в Гааге. По его словам, если бы он не подал в отставку, то это бы навредило Косово. При этом он высказал намерение участвовать во внеочередных парламентских выборах.
Харадинай, как и его брат Даут, депутат парламента Косово, а также косовский лидер Хашим Тачи, его влиятельный дядя Азем Сулья, "вице-премьер" Фатмир Лимай, "спикер парламента" Кадри Весели, как и многие другие члены победившей на июньских выборах 2017 года коалиции, — ветераны Освободительной армии Косово. Белград считает их военными преступниками и вероятными обвиняемыми Специальной международной прокуратуры в Гааге.
Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
10 июля, 18:17
Косовский премьер отверг идею разграничения края с Сербией
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, результатом которых стало массовое отселение сербов из края и уничтожение многих памятников их истории и культуры.
Семнадцатого февраля 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и многие другие государства.
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Рамуш ХарадинайКосовоВ мире
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