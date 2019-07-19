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РИА Новости

Пропавшие в Карелии туристы из Москвы вышли на связь

Вчера, 17:46
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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июл - РИА Новости. Супружеская пара из Москвы, объявленная полицией Карелии в розыск, вышла на связь с родственниками, сообщает в пятницу региональное МВД.
"Жители Москвы, объявленные в розыск в Лоухском районе Карелии, вышли на связь. В ближайшее время с ними встретятся сотрудники полиции. По имеющейся информации, в их исчезновении криминальной составляющей нет. В скором времени байдарочники отправятся домой", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники уголовного розыска Лоухского района Карелии объявили в розыск двух туристов из Москвы, которые 8 июля на байдарке вышли с озера Пиземское, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Полонга.
Путешественники перестали выходить на связь, и родственники обратились за помощью в полицию.
Лес
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