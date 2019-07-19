Пропавшие в Карелии туристы из Москвы вышли на связь

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июл - РИА Новости. Супружеская пара из Москвы, объявленная полицией Карелии в розыск, вышла на связь с родственниками, сообщает в пятницу региональное МВД.

"Жители Москвы, объявленные в розыск в Лоухском районе Карелии, вышли на связь. В ближайшее время с ними встретятся сотрудники полиции. По имеющейся информации, в их исчезновении криминальной составляющей нет. В скором времени байдарочники отправятся домой", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники уголовного розыска Лоухского района Карелии объявили в розыск двух туристов из Москвы, которые 8 июля на байдарке вышли с озера Пиземское, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Полонга.