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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Эксперты прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому

Вчера, 17:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского свидетельствует о том, что нынешняя власть Украины продолжает линию предыдущего президента Петра Порошенко, считают эксперты.
Суд в Киеве в пятницу отказался смягчить меру пресечения Вышинскому, которого подозревают в госизмене, и оставил его под стражей до 19 сентября.
В данной ситуации Украина не делает каких-либо шагов навстречу России, несмотря на риторику и ожидания от президента Владимира Зеленского, заявил РИА Новости заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 17:24
"Будем обжаловать". Адвокат Вышинского рассказал, как проходил судСуд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на 60 дней. Адвокат Вышинского Андрей Доманский в эфире радио Sputnik рассказал, как далее будет действовать сторона защиты.
"Очень жаль, что продлили арест Кириллу Вышинскому. Он, откровенно говоря, был взят в заложники. То, что его сейчас оставили за решеткой, говорит о том, что любого журналиста – из России или другой страны – могут точно так же взять в заложники и держать за решеткой в своих собственных корыстных целях. Удивительно то, что Зеленский, который постоянно подчеркивает свое отличие от Порошенко, тем не менее оставляет за решеткой человека, который был арестован как раз во время президентства Порошенко", - отметил он.
По мнению Безпалько, президент Украины использует фигуру Вышинского для собственного пиара. "Зеленский использует его, чтобы добиться освобождения Сенцова", - полагает он. "Если сейчас продлят срок Вышинскому, а потом выпустят его после парламентских выборов, это будет выглядеть странно и непоследовательно. Проще было бы выпустить его сейчас", - заключил эксперт.
Украинец Олег Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
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"К сожалению, это является продолжением политики Порошенко", - считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Зеленский прекрасно понимает, что осуждать Вышинского не за что. "Человек выполнял свою работу, в рамках украинской конституции, где записана свобода слова. Он не виновен. Как цинично говорят на Украине, его держат как обменный материал, то есть чтобы, как уже предложили, обменять на Сенцова. То есть человека, которого не осудили и даже толком не выдвинули против него обвинения, обменять на Сенцова", - подчеркнул он.
Действия в отношении Вышинского действительно продолжают политику Порошенко, полагает член Общественной палаты РФ Георгий Федоров. "В данном случае боятся вызвать негодование националистов и радикальных сил. Националисты, так или иначе, влияют на все политические и судебные институты Украины. На данный момент это доминирующая идеология на Украине. Зеленский пока не может ничего с этим сделать, поскольку он сам использует националистскую риторику", - пояснил эксперт. Он также напомнил, что в преддверии выборов Зеленский занял выжидательную позицию, так как сейчас не сможет повлиять на парламент, если тот станет "детонатором революции".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.
"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.
Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
* Экстремистское движение, запрещенное в РФ
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийПетр ПорошенкоВладимир ПутинРоссияУкраина
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