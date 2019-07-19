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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Слуцкий: продление ареста Вышинскому — издевательство над здравым смыслом

Вчера, 17:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому – это издевательство над здравым смыслом и шаг назад, к политике экс-президента Украины Петра Порошенко, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
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"Продление ареста Кирилла Вышинского - издевательство над здравым смыслом, иначе не скажешь. Решение политически мотивированное. Плюс, учитывая абсурдное предложение обмена на (Олега) Сенцова, выглядит еще и как вульгарный шантаж", - сказал Слуцкий журналистам.
По мнению парламентария, Киев оказался явно не готов к первому шагу по нормализации отношений с Москвой, а вердикт по Вышинскому стал шагом назад - к политике Порошенко.
"Будем всеми силами добиваться освобождения Кирилла и его возвращения в Россию, к родным и близким", - добавил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли" на пути к улучшению диалога между Украиной и Россией.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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Адвокат Вышинского считает реальным прекращение его преследования
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