Слуцкий: продление ареста Вышинскому — издевательство над здравым смыслом

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому – это издевательство над здравым смыслом и шаг назад, к политике экс-президента Украины Петра Порошенко, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

"Продление ареста Кирилла Вышинского - издевательство над здравым смыслом, иначе не скажешь. Решение политически мотивированное. Плюс, учитывая абсурдное предложение обмена на (Олега) Сенцова, выглядит еще и как вульгарный шантаж", - сказал Слуцкий журналистам.

По мнению парламентария, Киев оказался явно не готов к первому шагу по нормализации отношений с Москвой, а вердикт по Вышинскому стал шагом назад - к политике Порошенко.

"Будем всеми силами добиваться освобождения Кирилла и его возвращения в Россию, к родным и близким", - добавил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли" на пути к улучшению диалога между Украиной и Россией.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.