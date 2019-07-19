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РИА Новости

В музее Есенина сняли на видео "привидение"

Вчера, 17:38
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
Камеры видеонаблюдения засняли, как по территории учреждения перемещается пятно. Пресс-секретарь музея Любовь Курьянова утверждает, что в соседнем детском саду охранники тоже видели "сущность" и слышали стуки.
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"Это реальная история. Мы месяц молчали и вот решили ее обнародовать. Пока мы никуда не обращались", – сообщила она.
Первое время охранница музея боялась рассказать об увиденном, потому думала, что ей никто не поверит. Однако позднее она вместе с другими работниками начала слышать стуки. В итоге женщина решила поделиться историей о "привидении".
"Сначала думали, что это непогода, но потом у нас целый консилиум собрался, и стало понятно, что это не непогода", – заявила Курьянова.
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Московский государственный музей Сергея Есенина расположен в центре столицы и посвящен жизни и творчеству поэта. Есенин жил в этом здании с 1911 по 1918 год. В 1992 году оно сильно пострадало в результате пожара, но его удалось восстановить. Открытие музея состоялось в 1995 году в честь столетия со дня рождения поэта.
Истории о "призраке" Есенина стали появляться сразу после его смерти. Его якобы видели в гостинице "Англетер", где поэт совершил самоубийство в 1925 году.
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