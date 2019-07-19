В музее Есенина сняли на видео "привидение"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Радиостанция "Говорит Москва" Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.

Камеры видеонаблюдения засняли, как по территории учреждения перемещается пятно. Пресс-секретарь музея Любовь Курьянова утверждает, что в соседнем детском саду охранники тоже видели "сущность" и слышали стуки.

"Это реальная история. Мы месяц молчали и вот решили ее обнародовать. Пока мы никуда не обращались", – сообщила она.

Первое время охранница музея боялась рассказать об увиденном, потому думала, что ей никто не поверит. Однако позднее она вместе с другими работниками начала слышать стуки. В итоге женщина решила поделиться историей о "привидении".

"Сначала думали, что это непогода, но потом у нас целый консилиум собрался, и стало понятно, что это не непогода", – заявила Курьянова.

Московский государственный музей Сергея Есенина расположен в центре столицы и посвящен жизни и творчеству поэта. Есенин жил в этом здании с 1911 по 1918 год. В 1992 году оно сильно пострадало в результате пожара, но его удалось восстановить. Открытие музея состоялось в 1995 году в честь столетия со дня рождения поэта.