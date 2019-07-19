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РИА Новости

Главком НАТО встретился с министром обороны Косово

Вчера, 17:37
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БЕЛГРАД, 19 июл - РИА Новости. Главком сил НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс в Приштине провел встречу с "министром обороны" самопровозглашенной республики Косово Рустемом Беришей, который рассказал ему о формировании косовских вооруженных сил, сообщает издание Gazeta Express.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово в декабре утвердили пакет законопроектов о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. В косовском бюджете на 2019 год заложено 58,5 миллиона евро на вооружение, оснащение и обучение вооруженных сил.
Главком Североатлантического альянса перед Приштиной посетил Белград, где руководство Сербии сообщило ему, что единственной законной вооруженной силой в Косово считает контингент под эгидой НАТО (KFOR), а трансформацию СБК в армию считает угрозой миру в регионе. Однако Уолтерс провел отдельную встречу с бывшим главой СБК, а ныне "министром обороны" Косово.
"Я проинформировал генерала Уолтерса, что СБК является многонациональной и профессиональной силой, готовой защитить страну, но в сотрудничестве с нашими партнерами в регионе и за его пределами", - цитирует газета Беришу.
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Он также рассказал главкому НАТО о шагах по трансформации сил безопасности в вооруженные силы.
Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия самопровозглашенной республики Косово будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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