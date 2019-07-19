Во Франции температура впервые достигла 46 градусов

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.

В конце июня во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на последнюю неделю месяца, когда несколько раз был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура плюс 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны, затем столбик термометра поднялся до отметки плюс 45,1 градуса в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. Позже сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции - плюс 45,9 градуса.