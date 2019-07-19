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РИА Новости

Глава ДНР сомневается, что силовики будут соблюдать новое перемирие

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сомневается в выполнении украинскими силовиками очередного режима прекращения огня, который должен вступить на территории Донбасса с полуночи 21 июля.
Пушилин напомнил, что украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, из-за чего погиб один человек. Глава ДНР отметил, что такие события только подтверждают неспособность нового президента Украины Владимира Зеленского обеспечить мир в регионе.
"Подобное поведение дает нам основание ставить под сомнение возможность воплощения перемирия с 21 июля. Мы призываем Киев и мировую общественность остановить убийство жителей Донбасса", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.
Владислав Дейнего
Вчера, 15:16
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецк (Донецкая область)В мире
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