Глава ДНР сомневается, что силовики будут соблюдать новое перемирие

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сомневается в выполнении украинскими силовиками очередного режима прекращения огня, который должен вступить на территории Донбасса с полуночи 21 июля.

Пушилин напомнил, что украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, из-за чего погиб один человек. Глава ДНР отметил, что такие события только подтверждают неспособность нового президента Украины Владимира Зеленского обеспечить мир в регионе.