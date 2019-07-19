Зеленский пытался создать иллюзию беспокойства о Вышинском, заявили в ОП

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытался создать иллюзию беспокойства о судьбе находящегося под арестом руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и его освобождении вместе с осужденным в РФ за подготовку теракта Олегом Сенцовым из-за давления в Евросоюзе, считает председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене, однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле. В пятницу суд отказался изменить Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

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"К сожалению, у меня никаких иллюзий не было еще тогда, когда вот в понедельник было заседание. Я тогда сказал, что мы становимся свидетелями безобразной торговли... Зеленский решил ряд своих электоральных задач. Он обозначил свою заботу о Сенцове, и он одновременно обозначил, что он как бы переживает за судьбу Вышинского. Ведь на него определенное давление в Евросоюзе оказывается. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир требует хоть каких-то словесных телодвижений. Вот словесные телодвижения мы получили", - заявил РИА Новости Малькевич.

По его словам, Зеленский попытался показать, что готов "и одного спасти, и другого вернуть", но якобы этого не хочет российская сторона.

Малькевич подчеркнул, что заявление Зеленского об обмене Вышинского на Сенцова было изначально бессмысленно, потому что Сенцов осужден за терроризм, а Вышинский - журналист, который взят в заложники по надуманному обвинению. По его словам, это "безобразная политическая драма в электоральных цветах", и Вышинского пытались использовать как разменную монету в преддверии парламентских выборов на Украине, которые намечены на 21 июля.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.