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РИА Новости

Отправляющийся на МКС Пармитано пошутил о своей лысине

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИтальянский астронавт Лука Пармитано перед пуском ракеты "Союз"
Итальянский астронавт Лука Пармитано перед пуском ракеты Союз
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Итальянский астронавт Лука Пармитано перед пуском ракеты "Союз". Архивное фото
БАЙКОНУР, 19 июл - РИА Новости. Отправляющийся на МКС итальянский астронавт Лука Пармитано назвал лысину козырем кандидата в космонавты.
"Самый лучший кандидат в космонавты это тот, у кого нет волос. Астронавту, у которого нет волос, не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС", - сказал Пармитано, обладающий этим достоинством в полной мере, на предполетной пресс-конференции.
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16 июля, 04:25
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Командир корабля россиянин Александр Скворцов заявил, что считает главным качеством кандидатов в космонавты целеустремленность.
Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-13"намечен на 19.28 мск 20 июля. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 1.51 мск 21 июля. Полет состоится ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
На корабле к станции полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Скворцов уже в третий раз отправится на МКС. Пармитано летит в космос второй раз, он уже был на станции в 2013 году. Для Моргана это будет первый космический полет. Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).
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Лука ПармитаноКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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