Отправляющийся на МКС Пармитано пошутил о своей лысине

БАЙКОНУР, 19 июл - РИА Новости. Отправляющийся на МКС итальянский астронавт Лука Пармитано назвал лысину козырем кандидата в космонавты.
"Самый лучший кандидат в космонавты это тот, у кого нет волос. Астронавту, у которого нет волос, не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС", - сказал Пармитано, обладающий этим достоинством в полной мере, на предполетной пресс-конференции.
Командир корабля россиянин Александр Скворцов заявил, что считает главным качеством кандидатов в космонавты целеустремленность.
Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-13"намечен на 19.28 мск 20 июля. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 1.51 мск 21 июля. Полет состоится ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
На корабле к станции полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Скворцов уже в третий раз отправится на МКС. Пармитано летит в космос второй раз, он уже был на станции в 2013 году. Для Моргана это будет первый космический полет. Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).