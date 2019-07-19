Отправляющийся на МКС Пармитано пошутил о своей лысине

БАЙКОНУР, 19 июл - РИА Новости. Отправляющийся на МКС итальянский астронавт Лука Пармитано назвал лысину козырем кандидата в космонавты.

"Самый лучший кандидат в космонавты это тот, у кого нет волос. Астронавту, у которого нет волос, не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС", - сказал Пармитано, обладающий этим достоинством в полной мере, на предполетной пресс-конференции.

Командир корабля россиянин Александр Скворцов заявил, что считает главным качеством кандидатов в космонавты целеустремленность.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-13"намечен на 19.28 мск 20 июля. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 1.51 мск 21 июля. Полет состоится ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.