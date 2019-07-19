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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели 25 человек во время паводка в Иркутской области, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
На совещании в Братске председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат, тщательно исследовать все обстоятельства и установить всех проявивших халатность.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населенных пунктов — почти 11 тысяч домов, три с половиной тысячи из которых не подлежат восстановлению. Наводнение разрушило 11 мостов, размыло 48 участков дорог. Наибольший ущерб стихия нанесла Нижнеудинску и Тулуну.
Пострадали 38 тысяч человек, семеро числятся пропавшими без вести.
Сейчас специалисты оценивают ущерб, многие жители области уже получили первичные выплаты, в регион поступает гуманитарная помощь.
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