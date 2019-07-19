СК возбудил уголовное дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели 25 человек во время паводка в Иркутской области, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На совещании в Братске председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат, тщательно исследовать все обстоятельства и установить всех проявивших халатность.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населенных пунктов — почти 11 тысяч домов, три с половиной тысячи из которых не подлежат восстановлению. Наводнение разрушило 11 мостов, размыло 48 участков дорог. Наибольший ущерб стихия нанесла Нижнеудинску и Тулуну.

Пострадали 38 тысяч человек, семеро числятся пропавшими без вести.