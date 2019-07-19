В Дрездене хотят проводить экскурсии по "путинским местам"

ДРЕЗДЕН, 19 июл - РИА Новости. Экскурсии по "местам Владимира Путина" в Дрездене могут быть интересны российским туристам, потому что он президент РФ, другие гости города сосредоточены на архитектуре и искусстве, считает управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.

"Думаю, что россиянам может быть любопытна эта часть истории Дрездена, поскольку Владимир Путин - президент РФ, но интерес других европейских туристов, в основном, сосредоточен на архитектуре и искусстве. Таким образом, подобные маршруты подходят лишь определенным туристам", - сказал Аманн РИА Новости.

В настоящее время в здании, где работали офицеры КГБ в Дрездене, располагаются офисы, а трехкомнатную квартиру семьи Путиных занимает семья Беккер, у которой также двое детей.

Кроме того, Аманн рассказал, что найденное удостоверение Штази, выданное якобы на имя президента РФ Владимира Путина, может храниться в архиве Дрездена.

В декабре 2018 года немецкая газета "Бильд" сообщила о том, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружилось удостоверение на имя Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал тогда журналистам, что вопрос о том, имелось ли удостоверение сотрудника Штази у президента РФ Владимира Путина, стоит адресовать в Службу внешней разведки РФ. При этом он не исключил обмена удостоверениями между КГБ и Штази, которые были партнерскими разведслужбами двух государств. В СВР же эту информацию комментировать отказались.