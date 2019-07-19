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РИА Новости

В Дрездене хотят проводить экскурсии по "путинским местам"

Вчера, 17:09
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© Sputnik / Paul LinkeБывшее здание подразделения КГБ, место работы В. Путина
Бывшее здание подразделения КГБ, место работы В. Путина
© Sputnik / Paul Linke
Бывшее здание подразделения КГБ, место работы В. Путина. Архивное фото
ДРЕЗДЕН, 19 июл - РИА Новости. Экскурсии по "местам Владимира Путина" в Дрездене могут быть интересны российским туристам, потому что он президент РФ, другие гости города сосредоточены на архитектуре и искусстве, считает управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.
"Думаю, что россиянам может быть любопытна эта часть истории Дрездена, поскольку Владимир Путин - президент РФ, но интерес других европейских туристов, в основном, сосредоточен на архитектуре и искусстве. Таким образом, подобные маршруты подходят лишь определенным туристам", - сказал Аманн РИА Новости.
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Фото, на котором Путину вручают награду ГДР, нашли в архивах ДрезденаНа опубликованной цветной фотографии Владимир Путин действительно принимает грамоту из рук мужчины в светлом костюме, на заднем плане виден накрытый стол, за которым сидят люди. СМИ утверждают, что речь идет именно о грамоте к знаку Общества дружбы ГДР и СССР - символическому изображению флагов обеих стран на фоне лаврового венка.
В настоящее время в здании, где работали офицеры КГБ в Дрездене, располагаются офисы, а трехкомнатную квартиру семьи Путиных занимает семья Беккер, у которой также двое детей.
Кроме того, Аманн рассказал, что найденное удостоверение Штази, выданное якобы на имя президента РФ Владимира Путина, может храниться в архиве Дрездена.
В декабре 2018 года немецкая газета "Бильд" сообщила о том, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружилось удостоверение на имя Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал тогда журналистам, что вопрос о том, имелось ли удостоверение сотрудника Штази у президента РФ Владимира Путина, стоит адресовать в Службу внешней разведки РФ. При этом он не исключил обмена удостоверениями между КГБ и Штази, которые были партнерскими разведслужбами двух государств. В СВР же эту информацию комментировать отказались.
"Думаю, что удостоверение сейчас находится в городском архиве. Он не для публичного посещения, и документы, связанные с историей города, обычно находятся там", - сказал Аманн.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмВладимир ПутинДрезденРоссияВ мире
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