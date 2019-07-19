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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В СПЧ разочарованы решением по делу Вышинского

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод разочарован решением о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также считает, что главы международных правозащитных организаций тоже должны посетить журналиста и разобраться в ситуации.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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"Я разочарован. Мне казалось, что (президент Украины Владимир) Зеленский несет какую-то свежую струю в развитии украинской политики... Пока относительно отношения к России, социальной защите украинского народа я никаких изменений не вижу... В вопросах совершенствования правосудия я никаких изменений не вижу", - сообщил РИА Новости Брод.
Правозащитник считает, что не только уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова должна посетить Вышинского, но и "верховные комиссары, спецпредставители, которые ратуют за свободу СМИ". "Вот конкретный пример у всех на глазах, у всей Европы, человек больше года мучается в застенках украинских. Пусть они приедут, посетят, побеседуют с ним, разберутся, почему происходит такое бесправие", - поделился он.
"Я думаю, что продление содержание под арестом Кириллу Вышинскому - это шаг назло российскому правосудию за продление ареста украинским морякам. Нужно понимать, что украинские моряки нарушили российскую границу и здесь есть состав преступления, а по Вышинскому ни одного доказательства нарушения закона не было", - полагает член Совета.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
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Брод добавил, что всячески желает Вышинскому мужества, терпения, здоровья. "Он войдет в историю как истинный журналист, правозащитник, узник совести, мученик украинского режима, который ничего не имеет общего с демократией", - заключил он.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 15:29
Вышинский хочет заниматься своей профессией при изменении меры пресечения
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСовет по правам человека при Президенте РФРоссияУкраинаВ мире
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