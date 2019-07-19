В СПЧ разочарованы решением по делу Вышинского

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод разочарован решением о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также считает, что главы международных правозащитных организаций тоже должны посетить журналиста и разобраться в ситуации.

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

"Я разочарован. Мне казалось, что (президент Украины Владимир) Зеленский несет какую-то свежую струю в развитии украинской политики... Пока относительно отношения к России, социальной защите украинского народа я никаких изменений не вижу... В вопросах совершенствования правосудия я никаких изменений не вижу", - сообщил РИА Новости Брод.

Правозащитник считает, что не только уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова должна посетить Вышинского, но и "верховные комиссары, спецпредставители, которые ратуют за свободу СМИ". "Вот конкретный пример у всех на глазах, у всей Европы, человек больше года мучается в застенках украинских. Пусть они приедут, посетят, побеседуют с ним, разберутся, почему происходит такое бесправие", - поделился он.

"Я думаю, что продление содержание под арестом Кириллу Вышинскому - это шаг назло российскому правосудию за продление ареста украинским морякам. Нужно понимать, что украинские моряки нарушили российскую границу и здесь есть состав преступления, а по Вышинскому ни одного доказательства нарушения закона не было", - полагает член Совета.

Брод добавил, что всячески желает Вышинскому мужества, терпения, здоровья. "Он войдет в историю как истинный журналист, правозащитник, узник совести, мученик украинского режима, который ничего не имеет общего с демократией", - заключил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.