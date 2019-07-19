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РИА Новости

В ДНР за неделю два человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

Вчера, 17:07
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Два человек погибли, еще семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 12 по 18 июля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь человек, из которых четверо военнослужащих республики... погибли два человека, из которых одна гражданская женщина" , - сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 133 человека, погибли 110 человек. С начала вооруженного конфликта в Донецкой народной республике погибли 4837 человека, в том числе 81 ребенок.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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