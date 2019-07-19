В ДНР за неделю два человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

"С 12 по 18 июля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь человек, из которых четверо военнослужащих республики... погибли два человека, из которых одна гражданская женщина" , - сказал представитель ведомства.