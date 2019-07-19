Синоптик рассказала, когда в Москве закончатся дожди

"Перерыв у дождей будет. Уже в воскресенье дожди ослабнут, а в понедельник и вторник ожидается сухая погода, но уже в среду дожди снова начнутся. Но, вообще, июль у нас самый дождливый месяц, а в этом году дождей мало, так что ничего необычного в них нет", - сказала Позднякова.