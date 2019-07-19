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РИА Новости

Вячеслав Дусалеев назначен гендиректором "Жилищной экосистемы ВТБ"

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Банк ВТБ в сентябре этого года запустит новую цифровую платформу "Жилищная экосистема", предназначенную для персонализированного подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, ремонта и дальнейшего обустройства. В планах банка – привлечь к участию в проекте до 10 миллионов пользователей. Генеральным директором "Жилищной экосистемы ВТБ" стал Вячеслав Дусалеев, сообщает пресс-служба банка.

"Жилищная экосистема ВТБ позволит клиентам решить большинство вопросов с недвижимостью в режиме одного окна. Она предполагает полностью цифровой процесс поиска объекта с услугами риэлтора, покупки, продажи или сдачи в аренду. С помощью платформы клиенты смогут в цифровом формате загрузить свои документы для одобрения ипотеки или получения потребительского кредита на ремонт, оформления и регистрации сделки купли-продажи, оценки объекта, а также воспользоваться дополнительными услугами, которые обычно сопутствуют переезду. Все предложения будут сформированы на базе продуктов и услуг группы ВТБ, а также широкой партнерской сети", - говорится в пресс-релизе.

По сообщению пресс-службы, команда проекта уже представила первые результаты совместной работы – кликабельный прототип ипотечного брокера, электронной регистрации сделок с недвижимостью и безопасного способа расчетов по приобретаемым объектам. Новые сервисы позволят существенно облегчить и обезопасить процесс оформления недвижимости в собственность. Одновременно разработаны концепции ключевых продуктов: витрина объектов недвижимости и их поиск, страхование жилых помещений и участников сделки, создание дизайн-проектов для приобретаемых квартир.
По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, создание жилищной экосистемы усилит конкурентное преимущество ВТБ в цифровом сегменте бизнеса.
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"Мы нацелены на то, чтобы избавить клиентов от рутинных операций и обеспечить их выполнение в один клик. Поэтому создается полноценный маркетплейс – жилищная экосистема, которая может объединить на своей площадке порядка 10 млн пользователей. В сентябре будет запущена бета-версия с первыми сервисами подбора дизайна и электронной регистрации, а в декабре – расширенная версия новой платформы", – отметил Печатников.
В свою очередь Вячеслав Дусалеев отметил, что за рекордно короткие сроки была внедрена модель гибкого производства, которая позволила уже на старте проекта повысить эффективность жилищной экосистемы.
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