Адвокат Вышинского считает реальным прекращение его преследования

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что надежда на прекращение против него уголовного дела остается.

"Такое понятие, как "обмен", я не воспринимаю. Я воспринимаю понятие "прекращение уголовного преследования над лицом и полное его освобождение от уголовного преследования". Тогда человек волен сам выбирать, что ему делать дальше. Он должен быть свободной личностью", - заявил Доманский РИА Новости.

На вопрос, реально ли это, Доманский ответил: "В нашей жизни нет ничего нереального".

Подольский районный суд Киева в пятницу отказался смягчить меру пресечения Вышинскому, которого обвиняют в госизмене, и оставил его под стражей до 19 сентября.

На вопрос РИА Новости, с чем связывает продление ареста Вышинского, адвокат ответил: "Политика".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.

О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.