В СЖР рассказали, что нужно сделать, чтобы решить "казус Вышинского"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представителям СМИ нужно консолидировать свои усилия для того, чтобы в деле находящегося под арестом руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинсвого до 19 сентября была поставлена точка, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее в пятницу суд в Киеве отказался смягчить меру пресечения Вышинскому, которого подозревают в госизмене, и оставил его под стражей до 19 сентября.

"Всем нам надо консолидировать усилия, чтобы, в первую очередь, попытаться облегчить его участь, не затягивать ситуацию, попытаться сделать так, чтобы казус, назовем это так, Кирилла Вышинского закончился до 19 сентября", - сказал Шафир.

Решение суда, по его словам, стало очередным примером того, как нарушается свобода человека и свобода журналиста.

"Мы, к сожалению, все наблюдали в прямом эфире это судилище очередное над нашим коллегой. Не скрою, все возлагали определенные надежды, что абсолютно абсурдные обвинение в адрес нашего коллеги будут сняты", - заявил он.

При этом решение суда, по словам секретаря СЖР, не стало для него неожиданностью. "Очевидно, что дело Кирилла Вышинского используется в качестве разменной карты, определенного аргумента в каких-то внутренних процессах, о которых мы, может быть, даже не знаем. Но даже если это разменная карта, проблема не в этом, а в том, что на кону стоит судьба человека, судьба журналиста и его профессиональное право исполнять свой долг", - сказал Шафир, отметив, что сам Вышинский в суде держался "с максимально возможным мужеством".