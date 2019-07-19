Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T16:57Z
https://ria.ru/20190719/1556705470.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155670/38/1556703869_0:54:2847:1655_1036x0_80_0_0_2b41dd163d27c83ba63c8ec46b635cca.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В СЖР рассказали, что нужно сделать, чтобы решить "казус Вышинского"

Вчера, 16:57
280
© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представителям СМИ нужно консолидировать свои усилия для того, чтобы в деле находящегося под арестом руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинсвого до 19 сентября была поставлена точка, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее в пятницу суд в Киеве отказался смягчить меру пресечения Вышинскому, которого подозревают в госизмене, и оставил его под стражей до 19 сентября.
"Всем нам надо консолидировать усилия, чтобы, в первую очередь, попытаться облегчить его участь, не затягивать ситуацию, попытаться сделать так, чтобы казус, назовем это так, Кирилла Вышинского закончился до 19 сентября", - сказал Шафир.
Решение суда, по его словам, стало очередным примером того, как нарушается свобода человека и свобода журналиста.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 16:31
В Госдуме прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому
"Мы, к сожалению, все наблюдали в прямом эфире это судилище очередное над нашим коллегой. Не скрою, все возлагали определенные надежды, что абсолютно абсурдные обвинение в адрес нашего коллеги будут сняты", - заявил он.
При этом решение суда, по словам секретаря СЖР, не стало для него неожиданностью. "Очевидно, что дело Кирилла Вышинского используется в качестве разменной карты, определенного аргумента в каких-то внутренних процессах, о которых мы, может быть, даже не знаем. Но даже если это разменная карта, проблема не в этом, а в том, что на кону стоит судьба человека, судьба журналиста и его профессиональное право исполнять свой долг", - сказал Шафир, отметив, что сам Вышинский в суде держался "с максимально возможным мужеством".
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Вчера, 16:22
Москалькова назвала решение о продлении ареста Вышинского политическим
700011
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоРИА Новости УкраинаКирилл ВышинскийСоюз журналистов РоссииУкраинаВ мире
Рекомендуем
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Адвокат Вышинского считает реальным прекращение его преследования
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
В СПЧ разочарованы решением по делу Вышинского
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Отказ освободить Вышинского продиктован Киевом, заявили в Госдуме
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Адвокат считает, что Зеленский говорил об освобождении Вышинского и Сенцова
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Зеленский пытался создать иллюзию беспокойства о Вышинском, заявили в ОП
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил 11 послов
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
Захарова назвала продление ареста Вышинскому позором
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Москалькова назвала решение о продлении ареста Вышинского политическим
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Симоньян прокомментировала продление ареста Вышинского
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Эксперты прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому
Еще 60 дней: Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября
Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры взломали почтовый ящик Скотланд-ярда
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния