На севере Индии восемь детей и взрослый погибли во время грозы

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, погибли, более десятка получили ранения во время грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар, сообщает местное электронное издание News Nation.
Инцидент произошёл в пятницу днём. По предварительной информации, группа несовершеннолетних из деревни Дханпур играла на улице во время дождя, когда в это же место ударила молния. Более подробные обстоятельства гибели детей не раскрываются. Отмечается, что все они были членами одной семьи.
К настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медпомощь. Главный министр штата Нитиш Кумар публично выразил соболезнования в связи со случившемся и распорядился выплатить компенсации в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) каждому из родственников погибших.