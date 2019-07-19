На севере Индии восемь детей и взрослый погибли во время грозы

Инцидент произошёл в пятницу днём. По предварительной информации, группа несовершеннолетних из деревни Дханпур играла на улице во время дождя, когда в это же место ударила молния. Более подробные обстоятельства гибели детей не раскрываются. Отмечается, что все они были членами одной семьи.