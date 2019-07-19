Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T16:55Z
https://ria.ru/20190719/1556705412.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На севере Индии восемь детей и взрослый погибли во время грозы

Вчера, 16:55
326
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, погибли, более десятка получили ранения во время грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар, сообщает местное электронное издание News Nation.
Инцидент произошёл в пятницу днём. По предварительной информации, группа несовершеннолетних из деревни Дханпур играла на улице во время дождя, когда в это же место ударила молния. Более подробные обстоятельства гибели детей не раскрываются. Отмечается, что все они были членами одной семьи.
К настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медпомощь. Главный министр штата Нитиш Кумар публично выразил соболезнования в связи со случившемся и распорядился выплатить компенсации в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) каждому из родственников погибших.
Затопление в Индии
8 июня, 10:43
В Индии за два дня более 25 человек погибли из-за гроз и ливней
000600
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
Каракас
США ввели новые санкции против чиновников из Венесуэлы
РИА
Новости
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил 11 послов
В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе
Лента
новостей
Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" вернулась в атмосферу Земли
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В СЖР рассказали, что нужно сделать, чтобы решить "казус Вышинского"
ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Адвокат Вышинского считает реальным прекращение его преследования
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков заявил, что обсудит в Венесуэле тему российских военных специалистов
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Россия подумает об участии во встрече по Венесуэле в Перу, заявил Рябков
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против члена "Хезболлах" из-за теракта в Аргентине
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому
Сирия
США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Глава Пентагона одобрил переброску американских военных в Саудовскую Аравию
02:48Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
02:48Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло десяти человек
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
Лента новостейМолния