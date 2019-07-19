Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили до 22 июля

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Старт к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon, планировавшийся на 21 июля, перенесен минимум на сутки, сообщил в пятницу американский специализированный сайт Старт к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon, планировавшийся на 21 июля, перенесен минимум на сутки, сообщил в пятницу американский специализированный сайт spaceflightnow.com

Ранее НАСА сообщало, что запуск корабля Dragon намечается на 21 июля в 19:35 по восточному американскому времени (22 июля в 02:35 мск), его прибытие на МКС - 23 июля.

Сайт сообщил, что пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с космодрома на мысе Канаверал теперь ожидается не ранее 22 июля.

По данным spaceflightnow.com, перенос связан с задержкой тестового прожига двигателей первой ступени ракеты на стартовом комплексе, который откладывался и теперь должен состояться в пятницу.