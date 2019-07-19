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РИА Новости

Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили до 22 июля

Вчера, 16:52
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© Фото : Twitter/Christina H. KochАмериканский космический грузовик Dragon
Американский космический грузовик Dragon
© Фото : Twitter/Christina H. Koch
Американский космический грузовик Dragon . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Старт к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon, планировавшийся на 21 июля, перенесен минимум на сутки, сообщил в пятницу американский специализированный сайт spaceflightnow.com.
Ранее НАСА сообщало, что запуск корабля Dragon намечается на 21 июля в 19:35 по восточному американскому времени (22 июля в 02:35 мск), его прибытие на МКС - 23 июля.
Сайт сообщил, что пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с космодрома на мысе Канаверал теперь ожидается не ранее 22 июля.
По данным spaceflightnow.com, перенос связан с задержкой тестового прожига двигателей первой ступени ракеты на стартовом комплексе, который откладывался и теперь должен состояться в пятницу.
С 2012 по 2019 годы к МКС были отправлены 18 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты Falcon 9.
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