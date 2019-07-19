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РИА Новости

Зеленский уволил 11 послов

Вчера, 16:51
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 украинских послов, в том числе посла в США Валерия Чалого, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Ранее пресс-служба офиса главы государства сообщила, что Зеленский принял решение о замене послов в 12 странах.
"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Антигуа и Барбуда и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в тексте указа.
Также Зеленский уволил посла в Иордании Сергея Пасько, посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили Юрия Дюдина, посла в Ватикане и при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Татьяну Ижевскую. Кроме того, Зеленский уволил посла в Кипре Бориса Гуменюка, посла в Туркменистане Валентина Шевальева, посла в Вьетнаме и Королевстве Камбоджа Алексея Шовкопляса, посла в Армении Петра Литвина, посла в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне Валерия Александрука, посла в ЮАР Тараса Кузьмича и посла в Марокко Ярослава Коваля.
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