Зеленский уволил 11 послов

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 украинских послов, в том числе посла в США Валерия Чалого, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Ранее пресс-служба офиса главы государства сообщила, что Зеленский принял решение о замене послов в 12 странах.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Антигуа и Барбуда и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в тексте указа.