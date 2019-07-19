Россия подумает об участии во встрече по Венесуэле в Перу, заявил Рябков

МАДРИД, 19 июля - РИА Новости. Москва рассматривает приглашение на конференцию по Венесуэле в начале августа в Лиме, но сомневается в целесообразности российского участия в ней, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио сообщил, что международная встреча по демократии в Венесуэле состоится в Лиме 6 августа, на нее приглашены многие страны, включая Россию, Кубу, Турцию, Уругвай, Боливию.
"Мы рассматриваем это приглашение, мы не уверены что заявленная цель мероприятия как "содействие урегулированию в Венесуэле" может быть достигнута с учетом того, кто, по-видимому, будет доминировать на этой встрече. Мы видим, мягко говоря, однобокость со стороны организаторов с точки зрения как повестки дня, так и ожидаемых результатов мероприятия. Поэтому у нас серьезные сомнения в целесообразности российского участия в этой конференции в Лиме", - сказал он журналистам.