Россия подумает об участии во встрече по Венесуэле в Перу, заявил Рябков

"Мы рассматриваем это приглашение, мы не уверены что заявленная цель мероприятия как "содействие урегулированию в Венесуэле" может быть достигнута с учетом того, кто, по-видимому, будет доминировать на этой встрече. Мы видим, мягко говоря, однобокость со стороны организаторов с точки зрения как повестки дня, так и ожидаемых результатов мероприятия. Поэтому у нас серьезные сомнения в целесообразности российского участия в этой конференции в Лиме", - сказал он журналистам.