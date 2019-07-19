Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T16:36Z
https://ria.ru/20190719/1556704748.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153350/97/1533509734_0:0:3329:1874_1036x0_80_0_0_5b56f3946d75f46e800117a9da981b2a.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия подумает об участии во встрече по Венесуэле в Перу, заявил Рябков

Вчера, 16:36
210
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
МАДРИД, 19 июля - РИА Новости. Москва рассматривает приглашение на конференцию по Венесуэле в начале августа в Лиме, но сомневается в целесообразности российского участия в ней, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио сообщил, что международная встреча по демократии в Венесуэле состоится в Лиме 6 августа, на нее приглашены многие страны, включая Россию, Кубу, Турцию, Уругвай, Боливию.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
18 июля, 10:09
Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию
"Мы рассматриваем это приглашение, мы не уверены что заявленная цель мероприятия как "содействие урегулированию в Венесуэле" может быть достигнута с учетом того, кто, по-видимому, будет доминировать на этой встрече. Мы видим, мягко говоря, однобокость со стороны организаторов с точки зрения как повестки дня, так и ожидаемых результатов мероприятия. Поэтому у нас серьезные сомнения в целесообразности российского участия в этой конференции в Лиме", - сказал он журналистам.
600010
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей РябковВенесуэлаПеруРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков заявил, что обсудит в Венесуэле тему российских военных специалистов
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Адвокат считает, что Зеленский говорил об освобождении Вышинского и Сенцова
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Отказ освободить Вышинского продиктован Киевом, заявили в Госдуме
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Москалькова назвала решение о продлении ареста Вышинского политическим
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В СЖР рассказали, что нужно сделать, чтобы решить "казус Вышинского"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США настаивают, что в Москве требовали дипломатические визы для учителей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
Захарова назвала продление ареста Вышинскому позором
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал проект США по новым санкциям против России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Amnesty International изучит данные о секретной тюрьме в Мариуполе
В деле о крушении катамарана в Волгограде появился третий фигурант
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил 11 послов
Американский космический грузовик Dragon
Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили до 22 июля
Задержание
Обвиняемого в крупной краже экстрадировали из Таиланда в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Глава Пентагона одобрил переброску американских военных в Саудовскую Аравию
02:48Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
02:48Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло десяти человек
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
Лента новостейМолния