Отказ освободить Вышинского продиктован Киевом, заявили в Госдуме

"Главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, вся вина которого состоит в других политических взглядах, по моему глубокому убеждению, не может быть приравнен к террористу Сенцову, взятому с поличным на месте закладки взрывного устройства. Если Украине так нравятся жесты доброй воли, то пусть освободят Кирилла, а террористы вроде Сенцова в принципе не могут быть объектами обмена. Конечно, сейчас в Киеве уже дали указание судебным инстанциям, чтобы Вышинского не освобождали, но я уверен, что и сам главред РИА Новости Украина не захотел бы, чтоб его отпустили в обмен на террориста", - сказал Бальбек РИА Новости.