Отказ освободить Вышинского продиктован Киевом, заявили в Госдуме

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отказ освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского продиктован Киевскими властями, однако журналист не может быть объектом обмена на террориста Олега Сенцова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
"Главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, вся вина которого состоит в других политических взглядах, по моему глубокому убеждению, не может быть приравнен к террористу Сенцову, взятому с поличным на месте закладки взрывного устройства. Если Украине так нравятся жесты доброй воли, то пусть освободят Кирилла, а террористы вроде Сенцова в принципе не могут быть объектами обмена. Конечно, сейчас в Киеве уже дали указание судебным инстанциям, чтобы Вышинского не освобождали, но я уверен, что и сам главред РИА Новости Украина не захотел бы, чтоб его отпустили в обмен на террориста", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению парламентария, украинская власть сознательно создаёт ухудшение условий для Вышинского, тем самым пытаясь подготовить плацдарм для торга по обмену Сенцова.
Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.
"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.
Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
24 мая 2018, 13:32СМИтают инакомыслие