Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента появилось на хостинге YouTube.
Причины такого поступка президента не указываются.
Издание "Обозреватель" сообщает, что украинский лидер сначала вел беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной.
"В один из моментов Зеленский резко разворачивается и отталкивает от себя Полторака, который приблизился к нему. Впрочем, позднее на видео он, улыбаясь, заслушивал доклад министра обороны и фамильярно хлопал его по плечу", — уточняет автор публикации.
Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка утверждает, что Зеленский не толкал министра обороны, а попросил отойти в сторону.