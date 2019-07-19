Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Издание "Обозреватель" сообщает, что украинский лидер сначала вел беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной.

"В один из моментов Зеленский резко разворачивается и отталкивает от себя Полторака, который приблизился к нему. Впрочем, позднее на видео он, улыбаясь, заслушивал доклад министра обороны и фамильярно хлопал его по плечу", — уточняет автор публикации.